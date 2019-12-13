Анастасия Волочкова кардинально изменила образ. Поклонники не оценили эксперименты звезды.

Анастасия Волочкова кардинально изменила образ. Поклонники не оценили эксперименты звезды.Известная балерина часто становится объектом критики. Пока одни пользователи смеются на нелепыми нарядами балерины, другие просят ее сходить к парикмахеру.Анастасия Волочкова решила ответить всем недоброжелателям. Звезда разместила в личном микроблоге фотографию, на которой она позирует в скромном наряде. Более того, балерина сменила короткие волосы на пышные длинные локоны.12 Дек 2019 в 12:33 PSTМатериал дополняется.