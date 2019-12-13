Знаменитый художник-модельер впервые за долгое время дал интервью. Вячеслав Зайцев рассказал, что был вынужден обратиться к друзьями из-за болезни.

Знаменитый художник-модельер впервые за долгое время дал интервью. Вячеслав Зайцев рассказал, что был вынужден обратиться к друзьями из-за болезни.В последнее время 81-летний кутерье все реже появляется на публике. Несколько месяцев назад Вячеслав Зайцев перенес серьезную операцию, и теперь он с трудом передвигается и говорит.В минувший четверг, 12 декабря, модельер впервые за долгое время появился на публике. Он посетил презентацию ежегодного календаря благотворительного фонда "Русский силуэт". Для мероприятия Вячеслав Зайцев примерил элегантный костюм.Присутствующие засыпали звезду вопросами о самочувствии. Не смогли они обойти стороной и вопрос о многомиллионной задолженности Дома моды.Один из журналистов поинтересовался у Вячеслава Зайцева, действительно ли он обратился за помощью к Примадонне из-за долгов. Кутерье подтвердил эти слухи. "Все, все друзья помогают. Очень много, никто не остался равнодушным", – коротко ответил он в разговоре с корреспондентом ".Материал дополняется.