Певец Дима Билан впервые рассказал о попытках стать отцом. По словам артиста, он ушел в запой, когда узнал, что у его избранницы случился второй выкидыш.

Певец Дима Билан впервые рассказал о попытках стать отцом. Пословам артиста, он ушел в запой, когда узнал, что у его избранницы случился второйвыкидыш.Вокалист поведал, что несколько лет назад задумался осоздании семьи. Артист решил оставить в прошлом мимолетные романы и найтиспутницу жизни."Проходит время, и ты понимаешь: "Вот кто-то был в твоейжизни настоящий? Кто?" Ты думаешь: "А кто будет мамой твоих детей? А какая она?А что она вложит?" И ты начинаешь другими мозгами, более взрослыми, в 35 летрассуждать уже по-другому. Ты другой человек. Вся ДНК меняется, вся начинкаменяется", – сказал Дима Билан в ютуб-шоу "А поговорить?".В тот период он случайно встретил девушку, которая была егопервой большой любовью. Артист и его избранница, ее имя неназывается, решили возобновить отношения. Дима Билан отметил, что это не был "дружескийпакт" – стать родителями. В какой-то момент им удалось разбудить в себе былыечувства."У меня должно было родиться двое детей. Абсолютная правда. Отдевушки, которую я знаю, с которой я встречался, которую любил. Мы на какое-то время расстались, а потомвстретились через года и подумали: "Послушай, ну че нет-то? Давай!" – поделилсяпевец.12 Дек 2019 в 4:13 PSTКогда возлюбленная звезды была на третьем месяце, беременность прервалась. Дима был в крайне подавленном состоянии,ведь он так ждал этих детей. Не только девушки, по словам Билана, переживаютиз-за выкидыша. Теперь вокалист жалеет, что "направо и налево всемдрузьям рассказывал" о своих планах стать отцом.Артист и его избранница решили попытать счастье еще раз.Вторая попытка выносить малышей тоже провалилась. Должна была родиться тройня. Этабеременность закончилась на втором месяце. тяжело переживал неудачу,он ушел в запой. Отношения с девушкой расстроились."По телефону… Грустно... Ты успокаиваешь, как будто страдает только она. А про то, что испытываешь ты, никто не думает. А внутри горит все, пожар. Ты сходишь с ума. Алкоголь. И открываетсяящик Пандоры, и ты просто начинаешь пить", – рассказал