Певец Дима Билан впервые рассказал о попытках стать отцом. По
словам артиста, он ушел в запой, когда узнал, что у его избранницы случился второй
выкидыш.
Певец Дима Билан впервые рассказал о попытках стать отцом. По
словам артиста, он ушел в запой, когда узнал, что у его избранницы случился второй
выкидыш.
Вокалист поведал, что несколько лет назад задумался о
создании семьи. Артист решил оставить в прошлом мимолетные романы и найти
спутницу жизни.
"Проходит время, и ты понимаешь: "Вот кто-то был в твоей
жизни настоящий? Кто?" Ты думаешь: "А кто будет мамой твоих детей? А какая она?
А что она вложит?" И ты начинаешь другими мозгами, более взрослыми, в 35 лет
рассуждать уже по-другому. Ты другой человек. Вся ДНК меняется, вся начинка
меняется", – сказал Дима Билан в ютуб-шоу "А поговорить?".
В тот период он случайно встретил девушку, которая была его
первой большой любовью. Артист и его избранница, ее имя не
называется, решили возобновить отношения. Дима Билан отметил, что это не был "дружеский
пакт" – стать родителями. В какой-то момент им удалось разбудить в себе былые
чувства.
"У меня должно было родиться двое детей. Абсолютная правда. От
девушки, которую я знаю, с которой я встречался, которую любил. Мы на какое-то время расстались, а потом
встретились через года и подумали: "Послушай, ну че нет-то? Давай!" – поделился
певец.
12 Дек 2019 в 4:13 PST
Когда возлюбленная звезды была на третьем месяце, беременность прервалась. Дима был в крайне подавленном состоянии,
ведь он так ждал этих детей. Не только девушки, по словам Билана, переживают
из-за выкидыша. Теперь вокалист жалеет, что "направо и налево всем
друзьям рассказывал" о своих планах стать отцом.
Артист и его избранница решили попытать счастье еще раз.
Вторая попытка выносить малышей тоже провалилась. Должна была родиться тройня. Эта
беременность закончилась на втором месяце. тяжело переживал неудачу,
он ушел в запой. Отношения с девушкой расстроились.
"По телефону… Грустно... Ты успокаиваешь, как будто страдает только она. А про то, что испытываешь ты, никто не думает. А внутри горит все, пожар. Ты сходишь с ума. Алкоголь. И открывается
ящик Пандоры, и ты просто начинаешь пить", – рассказал