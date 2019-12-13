Прокуратура выписала экологу компании административное правонарушение

Муромская городская прокуратура в ходе проверки выявила несколько нарушений природоохранного законодательства в работе ООО «Эко-транс», ставшим мусорным оператором в региональной зоне №3.Мусорный полигон не имеет ограждение с двух сторон или осушительной траншеи глубиной более 2 метров. Помимо этого, на территории свалки нет бетонного или асфальтового покрытия.Прокуратура выписала экологу компании административное правонарушение. В ближайшее время на полигоне должны будут устранить недочёты.