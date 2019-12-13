Австралийские ученые определили, сколько лет человек может жить в аборигенных условиях – при отсутствии благ современной медицины. Выяснилось, что в дикой природе наш вид способен прожить ..

Австралийские ученые определили, сколько лет человек может жить в аборигенных условиях – при отсутствии благ современной медицины. Выяснилось, что в дикой природе наш вид способен прожить немногим больше лошади, сообщает .Точно назвать продолжительность жизни в таких условиях исследователям помог сравнительный анализ ДНК позвоночных животных. Оказалось, что человек может дожить лишь до 38 лет. Дольше люди живут лишь благодаря развитию науки, медицины и улучшению жизненных условий в целом.