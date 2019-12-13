Декабрь для артистов – время самое горячее. Праздничные концерты, новогодние съемки, корпоративы сменяют друг друга. А Наташа Королева и вовсе подписалась выступать в цирке. За что и поплатилась.

Декабрь для артистов – время самое горячее. Праздничные концерты, новогодние съемки, корпоративы сменяют друг друга. А Наташа Королева и вовсе подписалась выступать в цирке. За что и поплатилась.В Цирке Никулина на Цветном бульваре Наташа Королева теперь выступает в шоу "Тайна новогодней звезды". Когда-то она училась в эстрадно-цирковом училище, которое находилось в помещении Киевского цирка, поэтому певица на манеже выглядит органично.Но ради выступления на премьерном шоу Королевой пришлось пойти на серьезные жертвы. Как выяснил , ради выхода на манеж певица даже отменила выступление в Америке. В день премьеры Наташа должна была улетать в США, но поездку пришлось отменить."У меня в Штатах несколько важных мероприятий, на которые я выступаю, – говорит звезда. – От одного из них отказалась, потому что это очень красивое шоу заканчивается песней с моим голосом и я должна была выйти к зрителям".Как говорят промоутеры, из-за этого Королева потеряла больше миллиона рублей – целое состояние! Но певица-богачка не отчаивается. В этом году спрос на отменный: ее называют одной из самых востребованных звезд на новогодних корпоративах. По данным букинговых агентств, певица получает не менее 850 тысяч рублей за 45-минутное выступление. Если концерт проводится не в Москве, приглашающая сторона дополнительно оплачивает переезд и проживание артистке и ее команде.