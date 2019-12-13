В Москве сегодня простились с Юрием Лужковым. Траурная церемония прошла в храме Христа Спасителя, возрождение которого неразрывно связано с именем бывшего мэра столицы. Отпевание совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Москве сегодня простились с Юрием Лужковым. Траурная церемония прошла в храме Христа Спасителя, возрождение которого неразрывно связано с именем бывшего мэра столицы. Отпевание совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проститься с Юрием Лужковым пришел президент, известные политики, общественные деятели, представители культуры и тысячи москвичей. Похоронили Юрия Михайловича на Новодевичьем кладбище.С Юрием Лужковым прощались в храме Христа Спасителя. И в это было глубоко символично: возрождение кафедрального собора было личной заслугой Юрия Михайловича, с воссоздания храма во многом начиналась история новый Москвы — блистательной российской столицы.Москва была главным делом его жизни, а он ее эпохой. Гроб, установленный в центре храма, покрыли национальным триколором. В первом ряду — вдова с дочерями. На прощание с Юрием Лужковым приехал и президент Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу покойного большой букет цветов, а после выразил соболезнования вдове Лужкова Елене Батуриной.Оплывающие свечи, темное золото икон, медленный от ладана воздух — отпевал Юрия Лужкова лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Поток желающих проститься с Лужковым не прекращался много часов. Люди несли в храм цветы, венки, ставили свечи. Среди тех, кто пришел проститься, известные политики, общественные деятели, представители художественной интеллигенции. И каждый из них вспоминал сегодня своего Юрия Лужкова."Человек деловой, очень профессиональный, у которого постоянно были новые идеи. Действительно очень сложное было время и для Москвы, и для страны в целом. Но то, что ему удалось сделать, безусловно, это основа для дальнейшего развития города", — говорит Александр Жуков, первый заместитель председателя Госдумы РФ."В нем сочеталась и такая строгость административная — сделать дело. Он был нацелен на дело. А с другой стороны, он был мечтателем. Иногда это были грандиозные какие-то идеи", — вспоминает Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова."Москва будет долго-долго помнить своего второго мэра — человека, который 18 лет своей жизни посвятил изменению столицы России", — уверен Геннадий Хазанов, народный артист РСФСР."Настоящий русский мужик со своей смекалкой, со своим внутренним стержнем. Вот на таких, как он, земля держится", — считает Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.Его наследие огромно не только потому, что он построил новую столицу в сложное для страны время, но и потому, что он сам стал образом этого времени. Юрий Лужков ушел из жизни, но остался в истории.Из храма Христа Спасителя траурный кортеж проследовал на Новодевичье кладбище, где бывший мэр, политик и общественный деятель был похоронен рядом с могилами писателя Сергея Михалкова, актрисы Татьяны Самойловой и певицы Людмилы Зыкиной.