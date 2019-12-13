УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Сувака Зиновия Григорьевича, 13.03.1970 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Сувака Зиновия Григорьевича, 13.03.1970 года рождения, уроженца Р. Молдова, местонахождение которого неизвестно с апреля 2019 года.Приметы: внешность европейского типа, на вид 46-48 лет, худощавого телосложения, высокого роста, лицо овальное, смуглое, брови дугообразные, глаза темные, волосы прямые, короткие, русые, разговаривает с акцентом.Особые приметы: отсутствие четырех пальцев на правой руке.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93