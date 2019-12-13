Звезда шоу Давай поженимся! Роза Сябитова тщательно следит за собственной внешностью. Она не жалеет средств на косметологические процедуры. Судя по всему, уколы красоты перестали действовать на телесваху.

Звезда шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова тщательно следитза собственной внешностью. Она не жалеет средств на косметологические процедуры. Судя по всему, уколы "красоты" перестали действовать на телесваху.Несколько лет назад Роза решилась наочень болезненную и дорогую безоперационную подтяжку лица – биоармирование. Сеансдлился примерно сорок минут. За это время медик сделал Сябитовой микроинъекции гиалуроновойкислоты.Препарат вводился в кожу микроиглами особым способом. Специальная техникапомогла смоделировать лицо теледивы, повысить тургор кожи, освежить цветлица, очертить овал и избавиться от глубоких морщин.Сябитова осталась довольна результатом. Даже телеведущая ЛарисаГузеева, которая знаменита придирчивостью ипривередливостью, положительно оценила переменыво внешности Розы.Судя по всему, процедура дала временный эффект. На свежихфото в "Инстаграм" выглядит не лучшим образом. Так, по крайнеймере, считают ее подписчики."Какой сделать сюрприз любимому мужчине на Новый год? Неожиданноприехать к нему в гости. Милый, жди меня, я уже близко! А вы любите сюрпризы?"– написала звезда шоу "Давай поженимся!".12 Дек 2019 в 11:13 PST" Роза , как ты постарела?(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Ой ! Эта прическа очень сильно вас старит", "Ужаснаяфотка, как можно такую ставить?", "Тупо,глупои Роза выглядит ужасно", "Вот это лицо в ОРИГИНАЛЕ!!!", "Тот случай когдалюбимый и любимая не живут вместе 😁 и видятся раз в месяц, видимо 😁 по поводу фото – ужасно, плюс 10-15 лет, такое ощущение что старуха сидит",– пишут поклонники.