Звезда шоу Давай поженимся! Роза Сябитова тщательно следит
за собственной внешностью. Она не жалеет средств на косметологические процедуры. Судя по всему, уколы красоты перестали действовать на телесваху.
Звезда шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова тщательно следит
за собственной внешностью. Она не жалеет средств на косметологические процедуры. Судя по всему, уколы "красоты" перестали действовать на телесваху.
Несколько лет назад Роза решилась на
очень болезненную и дорогую безоперационную подтяжку лица – биоармирование. Сеанс
длился примерно сорок минут. За это время медик сделал Сябитовой микроинъекции гиалуроновой
кислоты.
Препарат вводился в кожу микроиглами особым способом. Специальная техника
помогла смоделировать лицо теледивы, повысить тургор кожи, освежить цвет
лица, очертить овал и избавиться от глубоких морщин.
Сябитова осталась довольна результатом. Даже телеведущая Лариса
Гузеева, которая знаменита придирчивостью и
привередливостью, положительно оценила перемены
во внешности Розы.
Судя по всему, процедура дала временный эффект. На свежих
фото в "Инстаграм" выглядит не лучшим образом. Так, по крайней
мере, считают ее подписчики.
"Какой сделать сюрприз любимому мужчине на Новый год? Неожиданно
приехать к нему в гости. Милый, жди меня, я уже близко! А вы любите сюрпризы?"
– написала звезда шоу "Давай поженимся!".
12 Дек 2019 в 11:13 PST
" Роза , как ты постарела?
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Ой ! Эта прическа очень сильно вас старит", "Ужасная
фотка, как можно такую ставить?", "Тупо,глупо
и Роза выглядит ужасно", "Вот это лицо в ОРИГИНАЛЕ!!!", "Тот случай когда
любимый и любимая не живут вместе 😁 и видятся раз в месяц, видимо 😁 по поводу фото – ужасно, плюс 10-15 лет, такое ощущение что старуха сидит",
– пишут поклонники.