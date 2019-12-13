Торжественные церемонии прошли в нескольких районах области.

В День Конституции в разных районах Владимирской области состоялись церемонии вручения паспортов граждан Российской Федерации ребятам, достигшим 14-летнего возраста.В торжественной обстановке сотрудники ОВМ ОМВД России по Суздальскому району вручили главный документ школьникам, которые принимают активное участие в жизни района, достигли заметных успехов в учебе, спорте и творчестве. Поздравили ребят с эти знаменательным событием творческие коллективы района.В городе Радужный к поздравлениям присоединились представители администрации. Обращаясь к ребятам, сотрудники полиции и администрации пожелали им быть достойными гражданами великой страны, чтить и преумножать традиции.Торжественные церемонии состоялись в Вязниковском и Меленковском районах. Вручая паспорта, полицейские обращались к юным жителям районов с наставлением бережно относиться к документу и всегда помнить о правах и обязанностях, которые возникают в связи с его получением. Завершились церемонии просмотром фильма об истории возникновения паспорта.