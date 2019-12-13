Спасатели дали пострадавшему кислород из дыхательного аппарата, отпоили его водой и передали переживавшим хозяевам

В Коврове спасатели потушили пожар, охвативший половину жилого дома и спасли оттуда застрявшего кота Тайсона, сообщает МЧС России по Владимирской области.Днём 13 декабря в пожарную охрану города Коврова поступил вызов, в котором сообщили, что загорелся одноэтажный, разделённый на две семьи дом на улице Каменной. В доме была одна девушка, которой пришлось спасаться от огня, вылезая через окно, так как всё здание уже полыхало.Когда пожарные прибыли на вызов, там изнутри горела половина дома, чердак и кровля. Огонь в считанные секунды мог распространиться на вторую часть. Спасатели мигом ринулись тушить пожар сразу с нескольких сторон: часть зашли внутрь дома, ещё две группы боролись с огнём на кровле и в чердачном помещении. Оставшиеся пожарные защищали вторую половину дома, чтобы огонь не перешёл на неё.Во время тушения огня и спасательной операции в задымленной второй половине дома пожарные нашли кота. Он сильно надышался угарным газом и практически не шевелился. Спасатели дали пострадавшему кислород из дыхательного аппарата, отпоили его водой и передали переживавшим хозяевам. Когда спасатели уезжали, кот Тайсон уже чувствовал себя хорошо.Плошадь пожара составила 150 квадратных метров. Половина дома сгорела полностью. По предварительной версии, вероятная причина пожара – сбой в аварийном электрическом оборудовании в коридоре.Совсем недавно похожая история произошла в Александровском районе. 31 октября спасатели МЧС потушили пожар в дачном доме и спасли оттуда застрявшего кота.Огонь в дачном СНТ «Берёзка» вспыхнул днём. К приезду спасателей, помимо дома, горели чердак и лестница. Зайдя туда, пожарные услышали кошачье мяуканье и бросились спасать питомца. Кота эвакуировали и передали в руки любящей хозяйке.Спася животное, отряд МЧС потушил пожар на площади 15 кв.м.