Одними из главных событий фестиваля из года в год становятся ледовые шоу, в которых принимают участие профессиональные фигуристы.

Самый долгожданный фестиваль в году – Путешествие в Рождество — откроется уже сегодня, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла уличных мероприятий Московские сезоны. В ближайшие часы на праздничных площадках появятся сказочные персонажи, начнутся мастер-классы, выступления артистов и подача кулинарных шедевров.Фестиваль продлится до 12 января. В первые дни проведут немало культурных, спортивных и модных мероприятий. Среди них — ледовое дефиле. Это уникальное событие для Москвы. На площади Революции пройдет показ мод на коньках. Будут демонстрировать лучшие наряды от известных российских дизайнеров. В качестве моделей выступят профессиональные спортсмены.В Ледовом театре на площади Революции анонсировали шоу Лебединое озеро. Его поставил Евгений Плющенко. Обещают роскошные декорации, качественную музыку и звездных фигуристов.В Ледовом театре в Новопушкинском сквере Петр Чернышев подготовил ледовые балеты — Белоснежку и Царевну-лягушку. Пятикратный чемпион США организовал ледовые представления и в прочих столичных округах. Например, на Святоозерской улице покажут Золушку.В свободное от показов время ледовые театры будут работать как катки. А в общей сложности на фестивале Путешествие в Рождество будет организовано 15 катков для детей и взрослых.Впервые большой каток (более 1600 квадратных метров) появится на Тверской площади. Здесь можно будет покататься с друзьями и семьей, повеселиться на ледовых вечеринках и сфотографироваться на фоне елок и светящейся арки. Катки фестиваля также будут работать на ВДНХ, на площади Славы, на улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской и Перерве, на смотровой площадке на Воробьевых горах, а также на двух площадках в Зеленограде — на площади Юности и в 16-м микрорайоне.