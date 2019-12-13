9 декабря на Кольском полуострове высадился настоящий международный арт-десант! Художник из Японии, музыкант из Австралии, медиа-архитектор из Италии и семья полярных исследователей из Гренландии прилетели в Мурманскую область, чтобы познакомиться с местным населением, арктической природой и провести серию творческих встреч.

9 декабря на Кольском полуострове высадился настоящий международный арт-десант! Художник из Японии, музыкант из Австралии, медиа-архитектор из Италии и семья полярных исследователей из Гренландии прилетели в Мурманскую область, чтобы познакомиться с местным населением, арктической природой и провести серию творческих встреч. Иностранные гости – победители второго тура проекта FusioNNow, организованного при поддержке компании "Норникель" для реализации новых культурных и социальных программ на территории Заполярья.Татьяна Смирнова из департамента общественных связей "Норникеля" объясняет: "Показать нашу территорию совершенно под другим углом – наша основная миссия. Мы хотим показать, что это не отдаленный северный регион с бесконечной полярной ночью, а регион необычный и очень вдохновляющий".Программа Polar Night Tour началась для участников проекта в международном заповеднике "Пасвик", который расположен вдоль российско-норвежской границы и занимает площадь более 14 тысяч гектаров. На особо охраняемой природной территории "Пасвика" иностранные гости покатались на лыжах по лесотундре, посетили лекцию в Экошколе и сделали своими руками скульптуры из снега. Кроме того, отважные участники искупались в ледяной проруби и даже успели поймать северное сияние, испытав полную гамму эмоций.Музыкант из Австралии Монга Мукаса признался: "Снег, лыжи, сауна, веселье. Здесь просто супер! Нам рассказали о северной культуре и образе жизни — было очень интересно".Второй день тура получился для победителей FusioNNow не менее ярким. Он прошел в поселке Никель, где в центре "Вторая школа" состоялись тематические мастер-классы. Художник Юкио Кондо обучил всех желающих японской технике живописи нихонга, Монга Мукаса познакомил с австралийской и африканской музыкой, а медиа-архитектор итальянского происхождения Леа Бруньоли создала вместе с жителями световые проекции узнаваемых зданий поселка."У каждого здесь был свой взгляд, свой творческий подход", – говорит Леа Бруньоли. "Думаю, самое главное, что получилось в этой поездке – это коллаборация с местным сообществом. Взрослыми и детьми".Полярные исследователи Галя Моррелл и Оле Йорген Хаммекен представили на встрече проект "Арктика без границ", благодаря которому дети Никеля смогли перенестись в мир полярной ночи на север Гренландии, Чукотки, Якутии и увидеть своих сверстников, живущих в самых маленьких северных селениях."Дети современные и очень креативные", – делится впечатлениями Галя Морелл. "Они все хотят делать, они становятся твоими соавторами. Это просто счастье для художника".Кроме творческих мастерских, участники тура посетили городскую экскурсию в сопровождении волонтеров языкового клуба, а также приготовили пельмени на дружеский интернациональный ужин.По итогам поездки иностранные гости планируют создать серию творческих работ на тему развития туристической привлекательности арктических территорий.