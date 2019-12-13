Подозреваемых в краже денег из банкомата задержали полицейские в Новосибирской области. Как выяснило следствие, эпизодов было несколько.

Подозреваемых в краже денег из банкомата задержали полицейские в Новосибирской области. Как выяснило следствие, эпизодов было несколько, но только одна попытка совершить взлом увенчалась для грабителей успехом.В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает телеканал "Россия 24"."Злоумышленники в масках и камуфляжной одежде, отогнув дверь и срезав дужки навесного замка, проникли в помещение почтовой организации, расположенное в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области. При помощи сварочного аппарата они вскрыли банкомат и похитили свыше 200 тысяч рублей, после чего скрылись на автомобиле", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.