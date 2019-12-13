В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке. Свои действия Сергей Казаков записывал на видеокамеру.

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке. Свои действия Сергей Казаков записывал на видеокамеру.Мать мальчика знала, как ее сожитель обращается с ребенком, но не вставал на защиту сына. Она одобряла подобные воспитательные меры, а вечерами любила просматривать эти видеозаписи.11 мая текущего года мальчику удалось сбежать из дома: он пошел к соседу и рассказал ему обо всем. Мужчина вызвал полицию.Мальчик долгое время голодал – врачи диагностировали у него белково-энергетическую недостаточность. Также ему провели операцию на коленях – гречка, на которой стоял мальчик, вросла в кожу.Отчим мальчика арестован, мать находится под подпиской о невыезде. В отношении пары возбуждены уголовные дела. Им вменяют истязание ребенка и причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время они ожидают решения суда, сообщает Anews.com.