Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о его рукопожатии с Владимиром Путиным. Он озвучил условие, в случае выполнения которого стороны смогут с чистым сердцем пожать друг другу руки поздравить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о его рукопожатии с Владимиром Путиным. Он озвучил условие, в случае выполнения которого стороны смогут с чистым сердцем пожать друг другу руки поздравить.Уровень политической дискуссии на Украине находится на таком уровне, что Владимиру Зеленскому в эфире ток-шоу "Право на владу (Право на власть. – Прим. ред.)" оправдываться за то, что перед переговорами в нормандском формате он пожал руку Владимиру Путину. Бывший шоумен попытался оправдать себя в глазах непримиримых борцов с Россией тем, что делал это в интересах украинской стороны.По словам Владимира Зеленского, он готов десять раз пожать руку Владимиру Путину, если это приблизит возвращение Донбасса, а захват Украиной Крыма он оценил уже в 100 рукопожатий. "Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать", – цитирует "" Дмитрия Пескова.Официальный представитель Кремля напомнил, что урегулирование ситуации в регионе не зависит от рукопожатий Владимира Зеленского и Владимира Путина. Что реально может повлиять на ситуацию в Донбассе, так это выполнение минских соглашений.И если Киев будет придерживаться тех обязательств, которые должен выполнить, тогда можно будет говорить об успехе. "Можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", – подчеркнул Дмитрий Песков.Материал дополняется.