Певица Нюша регулярно эпатирует своих поклонников различными фото. Правда, в этот раз девушка явно перегнула палку.

Певица Нюша регулярно эпатирует своих поклонников различными фото. Правда, в этот раз девушка явно перегнула палку.Знаменитость позирует на фоне лазурного побережья в солнечный день. Для снимка певица выбрала неброский макияж с тонкими черными стрелками, акцентом на ярких бровях и легкий тон. Волосы она предпочла распустись, чтобы на фото принять эффектную позу.Любопытной деталью, на которую обратили внимание многочисленные поклонники Нюши, стал ее купальник с принтом аля ягуар. Казалось бы, что такого, если красивая девушка хочет показать все свои достоинства, которыми ее одарила природа? Однако внимание пользователей привлек крой купального костюма в самом пикантном месте.Тем не менее, несмотря на развратное, по мнению подписчиков артистки, фото, девушка в подписи к публикации предпочла сделать акцент не на своем теле, а на теме экологии. В рамках марафона "эколюция" знаменитость дала поклонникам задание – обращать внимание на упаковку продуктов, в частности на ту, которая легче всего поддается переработке.Впрочем, большинство предпочло проигнорировать текст. Страницу Нюшу в социальной сети "Инстаграм" буквально взорвали выплески негативных комментариев. Таким образом пользователи растоптали знаменитость: "Весь сникерс наружу🙈🙈🙈" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Пипец", "Низ как-то чересчур", "Купальник совсем вульгарный 🙈😅".12 Дек 2019 в 7:25 PST