С 5 декабря в городах России на больших экранах идет военная драма о сражениях под деревней Овсянниково. Заведующий отделом истории народного ополчения Государственного музея обороны Москвы Владимир Каримов рассказал о некоторых моментах повседневной жизни Красной Армии в период Ржевской битвы.

С 5 декабря в городах России на больших экранах идет военная драма о сражениях под деревней Овсянниково. Заведующий отделом истории народного ополчения Государственного музея обороны Москвы Владимир Каримов рассказал о некоторых моментах повседневной жизни Красной Армии в период Ржевской битвы.Неделю назад прошла всероссийская премьера фильма ИгоряКопылова "Ржев". На примере одного дня из жизни красноармейцев режиссер хотелпоказать события в районе Ржевско-Вяземского выступа. Ржевская битвапродолжалась 15 месяцев, в сражениях погибли не менее миллиона наших солдат, ихподвиг навеки останется в памяти потомков.Фильм основан на повести Вячеслава Кондратьева "Искупитькровью", сюжет затрагивает испытания красноармейцев в ходе штурма деревниОвсянниково. Сражение с немцами оказалось не единственной бедой бойцов:противостояние случается и в самой роте. Конфликт обусловлен прибытиемособиста, который настойчиво ищет предателей. Кроме того, по решениюкомандования на помощь солдатам не отправили подкрепление.С момента выхода фильм получил массовый отклик средизрителей и военных специалистов. Многие после просмотра отметили динамичностьсюжета и хорошо переданные образы красноармейцев. В то же время некоторыезрители усомнились в правдоподобности поведения особиста, который угрозамизаставлял солдат показывать карманы в поиске немецких листовок. Сомнения вызвали приказ командования не отправлять подкрепление роте, в которой осталасьтолько треть бойцов.Особист – один из главных героев фильма "Ржев".Его образ выполнен достаточно сурово. Так, в одной из сцен он ищет украсноармейцев немецкие листовки. Заведующий отделом истории народногоополчения Государственного музея обороны Москвы Владимир Каримов отметил, чтоособые отделы играли в годы войны исключительную роль."Да, немцы разбрасывали листовки над линией фронта.Неустойчивые элементы, конечно, перебегали, было и такое. Особисты сыгралибольшую роль, выявляя предателей. Армия Гитлеровской Германии была обучена,хорошо вооружена, модернизирована, имела опыт. Мы учились воевать уже на войне.Поэтому события на фронте могли быть любые", – рассказал он.По его словам, подойти с точки зрения мирного человека коценке тех событий нельзя. "Действия людей ограничивались условиями войныи теми законами, которые принимались", – отметил Владимир Иванович.Съемочная группа стремилась представить публикеправдивую историю, рассказал Игорь Копылов. "Мы попытались вернуть зрителей креальности войны, помочь им прожить все события по-настоящему, дать возможностьувидеть, насколько все было страшно. Сколько пришлось преодолеть. Только тогдапонимаешь, какие потрясающие люди воевали", – приводит слова режиссера .