С 5 декабря в городах России на больших экранах идет военная драма о сражениях под деревней Овсянниково. Заведующий отделом истории народного ополчения Государственного музея обороны Москвы Владимир Каримов рассказал о некоторых моментах повседневной жизни Красной Армии в период Ржевской битвы.
С 5 декабря в городах России на больших экранах идет военная драма о сражениях под деревней Овсянниково. Заведующий отделом истории народного ополчения Государственного музея обороны Москвы Владимир Каримов рассказал о некоторых моментах повседневной жизни Красной Армии в период Ржевской битвы.
Неделю назад прошла всероссийская премьера фильма Игоря
Копылова "Ржев". На примере одного дня из жизни красноармейцев режиссер хотел
показать события в районе Ржевско-Вяземского выступа. Ржевская битва
продолжалась 15 месяцев, в сражениях погибли не менее миллиона наших солдат, их
подвиг навеки останется в памяти потомков.
Фильм основан на повести Вячеслава Кондратьева "Искупить
кровью", сюжет затрагивает испытания красноармейцев в ходе штурма деревни
Овсянниково. Сражение с немцами оказалось не единственной бедой бойцов:
противостояние случается и в самой роте. Конфликт обусловлен прибытием
особиста, который настойчиво ищет предателей. Кроме того, по решению
командования на помощь солдатам не отправили подкрепление.
С момента выхода фильм получил массовый отклик среди
зрителей и военных специалистов. Многие после просмотра отметили динамичность
сюжета и хорошо переданные образы красноармейцев. В то же время некоторые
зрители усомнились в правдоподобности поведения особиста, который угрозами
заставлял солдат показывать карманы в поиске немецких листовок. Сомнения вызвал
и приказ командования не отправлять подкрепление роте, в которой осталась
только треть бойцов.
Особист – один из главных героев фильма "Ржев".
Его образ выполнен достаточно сурово. Так, в одной из сцен он ищет у
красноармейцев немецкие листовки. Заведующий отделом истории народного
ополчения Государственного музея обороны Москвы Владимир Каримов отметил, что
особые отделы играли в годы войны исключительную роль.
"Да, немцы разбрасывали листовки над линией фронта.
Неустойчивые элементы, конечно, перебегали, было и такое. Особисты сыграли
большую роль, выявляя предателей. Армия Гитлеровской Германии была обучена,
хорошо вооружена, модернизирована, имела опыт. Мы учились воевать уже на войне.
Поэтому события на фронте могли быть любые", – рассказал он.
По его словам, подойти с точки зрения мирного человека к
оценке тех событий нельзя. "Действия людей ограничивались условиями войны
и теми законами, которые принимались", – отметил Владимир Иванович.
Съемочная группа стремилась представить публике
правдивую историю, рассказал Игорь Копылов. "Мы попытались вернуть зрителей к
реальности войны, помочь им прожить все события по-настоящему, дать возможность
увидеть, насколько все было страшно. Сколько пришлось преодолеть. Только тогда
понимаешь, какие потрясающие люди воевали", – приводит слова режиссера .