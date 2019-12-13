В УМВД России по Владимирской области прошел День открытых дверей.

В УМВД России по Владимирской области прошел День открытых дверей для будущих абитуриентов. В актовом зале областного Управления собралось около 300 выпускников школ, колледжей и лицеев региона, желающих узнать об условиях поступления в ведомственные вузы системы МВД России.С приветственным словом к абитуриентам обратился начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, отметивший, что профессия полицейского по-прежнему является одной из самых важных и нужных и качественное образование имеет важнейшее значение для профессионального становления.Гостями мероприятия стали представители ведущих вузов страны, занимающихся подготовкой кадров для органов внутренних дел. Об условиях приема абитуриентов, направлениях подготовки, преимуществах обучения и социальных гарантия рассказали представители Московского университета МВД России им. Кикотя и его Рязанского филиала, Нижегородской Академии МВД, а так же Орловского юридического института им. Лукьянова.Перед ребятами также выступили курсанты одного из вузов, отметившие, что каждый в период обучения получает достойную зарплату, обеспечивается форменным обмундированием и питанием.О перспективах дальнейшей служебной деятельности выпускников ведомственных вузов рассказали руководители и сотрудники Следственного управления, Управления уголовного розыска, Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Владимирской области.Продолжилось мероприятие выступлением сотрудников культурного центра УМВД, после чего ребятам была предоставлена возможность познакомиться с работой полицейских дежурной части, экспертно-криминалистического центра, Госавтоинспекции, а также принять участие в показательных выступлениях полицейских-спортсменов.В МО МВД России «Ковровский» состоялось аналогичное мероприятие, которое посетили более 200 учеников школ из ближайших районов. В ходе встречи школьники получили ответы на вопросы о поступлении и обучении в вузах МВД России.