На открытие переправы через Керченский пролив местные жители возлагали большие надежды. Но Крымский мост оправдал не все их ожидания. Более того, некоторые проблемы обострились. В Сети предположили, что местные власти могут скрывать реальное положение дел.

На открытие переправы через Керченский пролив местные жители возлагали большие надежды. Но Крымский мост оправдал не все их ожидания. Более того, некоторые проблемы обострились. В Сети предположили, что местные власти могут скрывать реальное положение дел.Одна из главных проблем полуострова – рост цен на продукты,товары первой необходимости и прочее. На это жалуются как местные жители, так итуристы.Между тем в правительстве Крыма высказывают позитивныеоценки. На пресс-конференции в Симферополе замминистра промышленной политикирегиона Ян Латышев заявил, что после запуска грузового сообщения по цены снизились. "Мы ушли от скачков, связанных с погоднымиусловиями, такая тенденция была обычно в феврале", – уточнил чиновник.Люди отнеслись к высказыванию министра скептически. Блогер"Кремлевский Связной" не исключил, что в правительстве региона нехотят озвучивать реальной динамики инфляции."Мне безумно нравится то, что Россия делает в Крыму. Носамый большой недостаток – цены. Один местный министр заявил, что они падают.Увы, после открытия моста их рост, по-моему, только ускорился. Люди в шоке.Получается, власти скрывают правду",– написал блогер на своей странице в "Твиттер". Он призвал не бояться говорить о проблемах.Мне безумно нравится то, что Россия делает в Крыму. Но самый большой недостаток - цены. Один местный министр заявил, что они падают. Увы, после открытия моста их рост, по-моему, только ускорился.Люди в шоке. Получается, власти скрывают правду. Не надо бояться говорить о проблемах— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)О проблеме на встрече с президентом Владимиром Путиным вавгусте говорил глава Республики Крым Сергей Аксенов. "Такая беда, как ростцен, пока, к сожалению, не поддается решению", – признал руководительрегиона.Повернуть тенденцию вспять поможет запускжелезнодорожного сообщения по , уверен чиновник. Первые составыпройдут по переправе через 10 дней. На 23 декабря запланировано отправлениепассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь, на следующий день – изМосквы в Симферополь.