На открытие переправы через Керченский пролив местные жители возлагали большие надежды. Но Крымский мост оправдал не все их ожидания. Более того, некоторые проблемы обострились. В Сети предположили, что местные власти могут скрывать реальное положение дел.
На открытие переправы через Керченский пролив местные жители возлагали большие надежды. Но Крымский мост оправдал не все их ожидания. Более того, некоторые проблемы обострились. В Сети предположили, что местные власти могут скрывать реальное положение дел.
Одна из главных проблем полуострова – рост цен на продукты,
товары первой необходимости и прочее. На это жалуются как местные жители, так и
туристы.
Между тем в правительстве Крыма высказывают позитивные
оценки. На пресс-конференции в Симферополе замминистра промышленной политики
региона Ян Латышев заявил, что после запуска грузового сообщения по цены снизились. "Мы ушли от скачков, связанных с погодными
условиями, такая тенденция была обычно в феврале", – уточнил чиновник.
Люди отнеслись к высказыванию министра скептически. Блогер
"Кремлевский Связной" не исключил, что в правительстве региона не
хотят озвучивать реальной динамики инфляции.
"Мне безумно нравится то, что Россия делает в Крыму. Но
самый большой недостаток – цены. Один местный министр заявил, что они падают.
Увы, после открытия моста их рост, по-моему, только ускорился. Люди в шоке.
Получается, власти скрывают правду",
– написал блогер на своей странице в "Твиттер". Он призвал не бояться говорить о проблемах.
Мне безумно нравится то, что Россия делает в Крыму. Но самый большой недостаток - цены. Один местный министр заявил, что они падают. Увы, после открытия моста их рост, по-моему, только ускорился.Люди в шоке. Получается, власти скрывают правду. Не надо бояться говорить о проблемах
— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)
О проблеме на встрече с президентом Владимиром Путиным в
августе говорил глава Республики Крым Сергей Аксенов. "Такая беда, как рост
цен, пока, к сожалению, не поддается решению", – признал руководитель
региона.
Повернуть тенденцию вспять поможет запуск
железнодорожного сообщения по , уверен чиновник. Первые составы
пройдут по переправе через 10 дней. На 23 декабря запланировано отправление
пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь, на следующий день – из
Москвы в Симферополь.