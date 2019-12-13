Народному артисту Льву Лещенко уже 77 лет. Тем не менее, он до сих пор не ушел на пенсию. Музыкант выступает и выпускает новые альбомы.

Народному артисту Льву Лещенко уже 77 лет. Тем не менее, он до сих пор не ушел на пенсию. Музыкант выступает и выпускает новые альбомы.По словам певца, его не привлекает валяться на диване и смотреть телевизор. Тем более, они с женой Ириной Багудиной просто не смогут существовать на ту сумму денег, которую им выделяет государство.Лещенко признался, что его пенсионные выплаты равны сумме в 30700 рублей. Его возлюбленная получает всего 8 тысяч 62 копейки."Мне добавляют за звание народного артиста и как кавалеру четырех орденов "За заслуги перед Отечеством", – объяснила звезда.Лев Валерьянович назвал враньем рассказы о том, что средняя пенсия в России равна 25 тысячам рублей. Такую сумму могут получать разве что силовики, уверен артист.4 Сен 2019 в 2:45 PDTЛюбимец публики также рассказал, что сейчас он очень много работает. Исполнитель выступает на заказных мероприятиях, дает кассовые концерты и ведет общественную работу. У него свои собственные культурный и благотворительный фонды.Моя популярность никак не снизилась. Наоборот, чувствую, что она сейчас выше, чем была 20-30 лет назад", – откровенно заявил Лещенко.