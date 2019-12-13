Со своими коньками - бесплатно

Во Владимире 28 декабря планируется открытие катка около Успенского собора. Пресс-служба мэрии, сообщает, что со своими коньками кататься можно будет бесплатно.Каток должен открыться в 18.00 28 декабря и с того дня работать по будням с 16 до 22 часов, а выходным с 11 до 22 часов. 31 декабря на лёд можно будет выйти до 8 вечера, а в новогоднюю ночь с 1.00 до 4.00.Стоимость проката коньков – 100 рублей. Аренда ящичка для одежды – 50 рублей. Проход со своими коньками – бесплатный.