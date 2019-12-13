13.12.2019

2019-12-13 18:10:03

Во Владимире подвели итоги КиноСТАРТа

Во владимирском киноцентре подвели итоги фестиваля любительских короткометражных фильмов. В этом году фестиваль КиноСТАРТ стал открытым - участники из разных регионов боролись за награду в пяти номинациях.

Как отмечают кинокритики, в современном российском кино хороший сценарий - большая редкость. Дефицит нестандартных идей, новых образов. О любительских работах, представленных на владимирском кинофестивале, такого не скажешь.

Андрей Иванов. председатель жюри фестиваля, член экспертного совета Министерства культуры РФ: «Появились несколько работ в игровом, именно короткометражном - с интересными идеями. Да, наверное технически они воплощены недостаточно ещё интересно, но с точки зрения идеи - я даже в большом кинематографе этого не встречал.»

Помимо игровых короткометражек - ещё 4 номинации. Короткометражные анимационный и документальный фильм, промо-ролик и социальный ролик. Лучшей документальной лентой признана "Артерия города" - работа, поднимающая проблему обмеления реки Судогда. Над ней воспитанники студии "Стоп-кадр" работали около полутора лет, чтобы показать годовой цикл жизни водоема и его важность для жителей. Егор Пушкарев - сам рыбак, поэтому тема для него оказалась очень актуальной.

Егор Пушкарев, воспитанник студии «Стоп-кадр»: «Мы хотели донести проблему для вышестоящих органов. Чтобы они как-то посодействовали нам, может быть, или же реке, наполнению водами. Чтобы река была как раньше в Советском союзе. Она была полноводной, было много рыбы. И... без реки мы жить не можем.»

В номинации «Социальный ролик» победила работа «Всё начинается с тебя». В короткометражных художественных лентах - фильм «Летняя радуга». В анимации лучшей стала владимирская студия «Начало». Владимирскому киноцентру имени Алексея Баталова в этом году исполнилось 85 лет. Юбилейный год выдался насыщенным - это и масштабный фестиваль «Журавли», и множестово выездных кинопоказов, и фестиваль КиноСТАРТ, ставший в этом году открытым для участников из других регионов.

Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области: «Его ценность в том, что он объединяет это вот возникающее кинопространство Владимирской области, скажем так, потому что у нас нет киностудий больших таких, но у нас есть люди, которые очень интересуются кино и хотят его создавать. Такие моменты создания, они, как раз, очень интересны.»

Это уже седьмой смотр любительских фильмов в киноцентре, фестиваль растет.