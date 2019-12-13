Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от депутатов проводить правительственные часы с участием министров по актуальным и злободневным темам. В качестве примера председатель нижней палаты привел вопрос о зарплатах врачей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от депутатов проводить правительственные часы с участием министров по актуальным и злободневным темам. В качестве примера председатель нижней палаты привел вопрос о зарплатах врачей.Володин напомнил, что на следующей неделе Совет Госдумыбудет рассматривать план правительственных часов на следующий год. Он попросилколлег-депутатов актуализировать график и темы выступлений министров."Давайте, чтобы темы правительственных часов были не прожизнь на Марсе, а о тех проблемах, которые волнуют наших граждан. Не научныеизыскания, а вопросы, которые для нас крайне важны", – сказал председательнижней палаты.Володин призвал парламентариев не занимать "страусинуюпозицию", отметив, что есть масса примеров острых тем, которые можнообсудить с министрами. "Давайте посмотрим, какая заработная плата у молодыхспециалистов, врачей, как решаются вопросы съема жилья для молодыхспециалистов-врачей, какая укомплектованность кадрами в центральных районныхбольницах, в сельских", – цитирует председателя нижней палаты .Володин обратил внимание на появление секретарей и уборщиц с зарплатами по 120 тысяч рублей, тогда как оклад молодых специалистовпорой не дотягивает до 20. Не менее актуальна тема износа автопарка скоройпомощи в регионах, добавил законодатель.Было бы не лишним приглашать на обсуждение таких вопросовглав регионов, отметил Володин. Он напомнил, что статус депутата приравнен кминистру, при этом ответственности у парламентария больше, потому как онпредставляет интересы народа и принимает от его имени законы."Поэтомуждем предложений по графику, по повестке, потому что повестка должна быть самапо себе интересной", – заключил спикер Госдумы.