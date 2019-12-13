Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от депутатов проводить правительственные часы с участием министров по актуальным и злободневным темам. В качестве примера председатель нижней палаты привел вопрос о зарплатах врачей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от депутатов проводить правительственные часы с участием министров по актуальным и злободневным темам. В качестве примера председатель нижней палаты привел вопрос о зарплатах врачей.
Володин напомнил, что на следующей неделе Совет Госдумы
будет рассматривать план правительственных часов на следующий год. Он попросил
коллег-депутатов актуализировать график и темы выступлений министров.
"Давайте, чтобы темы правительственных часов были не про
жизнь на Марсе, а о тех проблемах, которые волнуют наших граждан. Не научные
изыскания, а вопросы, которые для нас крайне важны", – сказал председатель
нижней палаты.
Володин призвал парламентариев не занимать "страусиную
позицию", отметив, что есть масса примеров острых тем, которые можно
обсудить с министрами. "Давайте посмотрим, какая заработная плата у молодых
специалистов, врачей, как решаются вопросы съема жилья для молодых
специалистов-врачей, какая укомплектованность кадрами в центральных районных
больницах, в сельских", – цитирует председателя нижней палаты .
Володин обратил внимание на появление секретарей и уборщиц с зарплатами по 120 тысяч рублей, тогда как оклад молодых специалистов
порой не дотягивает до 20. Не менее актуальна тема износа автопарка скорой
помощи в регионах, добавил законодатель.
Было бы не лишним приглашать на обсуждение таких вопросов
глав регионов, отметил Володин. Он напомнил, что статус депутата приравнен к
министру, при этом ответственности у парламентария больше, потому как он
представляет интересы народа и принимает от его имени законы.
"Поэтому
ждем предложений по графику, по повестке, потому что повестка должна быть сама
по себе интересной", – заключил спикер Госдумы.