Нижняя палата парламента может принять закон о поддержке виноделов 18 декабря. Этого решения ждут многие регионы, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента может принять закон о поддержке виноделов 18 декабря. Этого решения ждут многие регионы, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Мы вынесем законопроект о виноградарстве и виноделии навторое чтение 18 декабря, а если будет небольшое количество поправок, мы сможемрассмотреть его и в третьем чтении", – сказал председатель нижней палаты. Егослова передает .Это не рядовой документ, отметил спикер. По его словам,готовящийся к рассмотрению законопроект фактически создает новую отрасльэкономики.Развитие собственного виноделия для России крайне важно,подчеркнул Володин. "Чтобы мы заполнили хотя бы часть той ниши, котораясегодня заполняется за счет некачественного вина, за счет бодяжничества и ввозавинных материалов", – пояснил спикер Госдумы.Перед рассмотрением в стенах нижней палаты инициатива прошла обсуждение в регионах. Кроме того, проводились встречи сэкспертами и профессиональным сообществом, напомнил Володин.Ранее Госдума уже принимала меры для развития отечественноговиноделия. Законодатели рассмотрели нормы о получении производителями бюджетныхсубсидий и налоговых вычетов. К примеру, с 20 до 10% была уменьшена ставка НДС.В начале октября документ подписал президент Владимир Путин.Закон поддержит винодельческую отрасль и благотворно скажется на потребителях.