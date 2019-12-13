Продюсер Элины Чагы прокомментировала ее уход от музыканта. Также стала известна правда о том, действительно ли Леонид Агутин закрутил с артисткой роман.

Продюсер Элины Чагыпрокомментировала ее уход от музыканта. Также стала известна правда о том,действительно ли Леонид Агутин закрутил с артисткой роман.Полуфиналисткавторого сезона шоу "Голос" Элина Чага рассталась со своим продюсеромЛеонидом Агутиным. Долгое время ходили слухи о том, что их связывают не толькопрофессиональные отношения.Однако представителизнаменитостей уверяют, что у исполнительницы и музыканта не было никакогоромана, передает . К слову, Леонид Агутин уже 20 лет состоит в браке спевицей Анжеликой Варум.Пресс-секретарьЛеонида Агутина НаталияНиколенко назвала домыслыоб интрижке между ним и Чагой "глупостью". По ее словам, их связывалиисключительно рабочие дела. При этом о причинах ухода девушки из продюсерскогоцентра Леонида Агутина она посоветовала узнать у представителей певицы.9 Ноя 2019 в 8:39 PSTВ своюочередь продюсер Элины ЕкатеринаМинкевич сообщила, чторасставание артистки с музыкантом произошло еще в сентябре этого года. По еесловам, Чага просто не стала продлевать контракт, потому что хочет бытьсамостоятельной исполнительницей. Она подчеркнула, что это было расставание недвух влюбленных, а двух творческих единиц.Материал дополняется