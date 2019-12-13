Продюсер Элины Чагы
прокомментировала ее уход от музыканта. Также стала известна правда о том,
действительно ли Леонид Агутин закрутил с артисткой роман.
Продюсер Элины Чагы
прокомментировала ее уход от музыканта. Также стала известна правда о том,
действительно ли Леонид Агутин закрутил с артисткой роман.
Полуфиналистка
второго сезона шоу "Голос" Элина Чага рассталась со своим продюсером
Леонидом Агутиным. Долгое время ходили слухи о том, что их связывают не только
профессиональные отношения.
Однако представители
знаменитостей уверяют, что у исполнительницы и музыканта не было никакого
романа, передает . К слову, Леонид Агутин уже 20 лет состоит в браке с
певицей Анжеликой Варум.
Пресс-секретарь
Леонида Агутина Наталия
Николенко назвала домыслы
об интрижке между ним и Чагой "глупостью". По ее словам, их связывали
исключительно рабочие дела. При этом о причинах ухода девушки из продюсерского
центра Леонида Агутина она посоветовала узнать у представителей певицы.
9 Ноя 2019 в 8:39 PST
В свою
очередь продюсер Элины Екатерина
Минкевич сообщила, что
расставание артистки с музыкантом произошло еще в сентябре этого года. По ее
словам, Чага просто не стала продлевать контракт, потому что хочет быть
самостоятельной исполнительницей. Она подчеркнула, что это было расставание не
двух влюбленных, а двух творческих единиц.
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