Сайт музея-заповедника победил в номинации «Здоровье и отдых»

Церемония вручения общенациональной премии в области высоких технологий и интернета прошла 12 декабря в Москве в знаменитом Доме Пашкова. В этом году на соискание было подано более 750 заявок от компаний и организаций со всей страны.Экспертный совет главной Интернет-премии в России отметил успехи Владимиро-Суздальского музея-заповедника по созданию официального сайта. Над наполнением, навигацией и дизайном сайта работали практически все подразделения учреждения, большой коллектив сотрудников. Таким образом, сайт был сделан музеем самостоятельно, с минимальными экономическими затратами.Музей стал лауреатом «Премии Рунета» в номинации «Здоровье и отдых». Генеральный директор Светлана Мельникова, получая почетную награду, напомнила, что музеи являются хранителями истории нации, воплощенной в подлинниках. Теперь события «Премии Рунета» за 2019 год станут страницей истории музея, а, следовательно, будут сохранены на века. Она также поблагодарила экспертный совет за высокую оценку работы сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Для справки: «Премия Рунета» является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Интернет (Рунета). Организаторами премии в 2019 году являются Ассоциация электронных коммуникаций и Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий», премия вручается при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Премия присуждается с 2004 года. За эти годы ее лауреатами стали более 360 организаций.Новый сайт музея-заповедника был представлен в сентября 2019 года в день рождения ВСМЗ.Над его разработкой и наполнением трудился коллектив музея, без привлечения сторонних организаций.