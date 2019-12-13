44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон стала одной из претенденток на награды, которые будут вручены 19 января. Об этом объявила гильдия киноактеров SAG Award.

44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон стала одной из претенденток на награды, которые будут вручены 19 января. Об этом объявила гильдия киноактеров SAG Award.Светская львица узнала об этом, лежа дома в своей кровати. При этом на ней был надет один лишь коротенький халат серого цвета.Услышав о номинации знаменитость стала активно прыгать на кровати. В этот момент снимавшие ее на камеру друзья запечатлели интимный момент: у Терон распахнулся край домашнего наряда."Не ношу нижнее белье!", – со смехом прокричала звезда, поправляя халат.Конечно, преданные товарищи зацензурили этот момент на записи. А голливудскую актрису этот ролик настолько позабавил, что она опубликовала его на своей странице в социальной сети Инстаграм."Я была слишком взволнована по поводу номинации @sagawards для нашего актерского состава #BombshellMovie....ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС, ПРЕКРАСНЫЕ ЛЮДИ!!! Я так благодарна за то, что была частью этого путешествия с вами (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост Шарлиз.