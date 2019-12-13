Матчем между Сан-Хосе Шаркс и Нью-Йорк Рейнджерс завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Главным героем встречи стал российский форвард гостей Артемий Панарин, оформивший хет-трик. Его команда обыграла акул со счетом 6:3.

Матчем между "Сан-Хосе Шаркс" и "Нью-Йорк Рейнджерс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Главным героем встречи стал российский форвард гостей Артемий Панарин, оформивший хет-трик. Его команда обыграла "акул" со счетом 6:3.Кроме трех шайб, одна из которых была заброшена уже в пустые ворота, россиянин один раз ассистировал партнерам. Теперь в активе 28-летнего хоккеиста стало 41 (18 голов + 23 передачи) очко. Панарин является лучшим бомбардиром нынешнего сезона НХЛ среди российских игроков.Goals 16-18 for @artemiypanarin tonight to complete the @Enterprise hatty, helping the @NYRangers to a big victory. pic.twitter.com/nfKjwjPHS2— NHL (@NHL) December 13, 2019Вратарь "Нью-Йорка" Александр Георгиев отразил в этой встрече 15 из 18 бросков. Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич результативными действиями не отметился.