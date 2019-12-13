Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 20-летней студентки РУДН, тело которой было обнаружено накануне в одной из квартир на юго-западе Москвы.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 20-летней студентки РУДН, тело которой было обнаружено накануне в одной из квартир на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного Следственного комитета.В настоящее время с задержанным проводится ряд необходимых следственных действий, который поможет установить полную картину случившегося. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство), продолжается.Ранее сообщалось, что в одной из квартир по улице Академика Виноградова, родственники обнаружили на балконе тело девушки, завернутое в одеяло. Девушку ударили чем-то тяжелым по голове.По словам дедушки, в убийстве может быть замешан 23-летний ухажер девушки, с которым она проживала.