Центральный банк России представил новые данные о торгах на Московской бирже. Отечественная валюта продолжает держать позиции. Официальный на сегодня, 13 декабря, составляет 63,22 за доллар и ..

Центральный банк России представил новые данные о торгах на Московской бирже. Отечественная валюта продолжает держать позиции. Официальный на сегодня, 13 декабря, составляет 63,22 за доллар и 70,42 за евро.Ранее эксперты сообщили россиянам о том, что в 2020 году отечественную валюту ждут испытания. Падение цен на нефть и обрушение фондовых рынков может привести к тому, что курс рубля подскочит до 100 рублей за доллар.