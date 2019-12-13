Президент Белоруссии Александр Лукашенко решился откровенно рассказать о состоянии своего здоровья. Батька признался, что с организмом у него не все в порядке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решился откровенно рассказать о состоянии своего здоровья. Батька признался, что с организмом у него не все в порядке.Проблемы со здоровьем могут аукнуться Лукашенко серьезнымипоследствиями. Президенту грозят сердечно-сосудистые заболевания, ухудшениепамяти, а также метаболизма, а это уже прямой путь к появлению лишнего веса.Все вышеуказанное – последствия бессонницы, на которуюЛукашенко пожаловался на встрече со студентами и преподавателями белорусскихмедицинских вузов. Президент признался, что не может уснуть после докладовминистров. "С утра напакостят так… Жить не хочется", – разоткровенничалсяБатька.Далее Лукашенко принялся рассуждать о задачах национальноймедицины. Первостепенные – увеличение продолжительности жизни и повышениекачества жизни людей, приводит слова президента сайт телеканала"360".Тема здоровья Лукашенко вновь вошла в топ новостей послепоездки главы государства в Объединенные Арабские Эмираты. Он провел там десятьдней. Пользователи Сети задались вопросом: чем президент занимался все этовремя?Сам Лукашенко рассказал, что потратил время на встречи сруководством ОАЭ и на спортивные тренировки. У блогеров другая информация.По данным телеграм-канала NEXTA, визит наАравийский полуостров обусловлен проблемами со здоровьем. Якобы главагосударства борется с серьезной болезнью и побывал в местной клинике. Точныйдиагноз президента держится в тайне, утверждают блогеры.Белорусский блогер NEXTA. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Объединенные Арабские Эмираты на лечение. Лукашенко мог бы лечится в своей клинике , но боится покушения . А блохеру это по секрету рассказал член делегации Вообщем : ОБС (одна бабка сказала )— светлана ричардсон (@qAnei4cS4ylewUk)В этом году исполнилось 65 лет. Увласти он находится четверть века. Вероятно, в следующем году президент пойдетна новый срок.