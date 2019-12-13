Президент Белоруссии Александр Лукашенко решился откровенно рассказать о состоянии своего здоровья. Батька признался, что с организмом у него не все в порядке.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко решился откровенно рассказать о состоянии своего здоровья. Батька признался, что с организмом у него не все в порядке.
Проблемы со здоровьем могут аукнуться Лукашенко серьезными
последствиями. Президенту грозят сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение
памяти, а также метаболизма, а это уже прямой путь к появлению лишнего веса.
Все вышеуказанное – последствия бессонницы, на которую
Лукашенко пожаловался на встрече со студентами и преподавателями белорусских
медицинских вузов. Президент признался, что не может уснуть после докладов
министров. "С утра напакостят так… Жить не хочется", – разоткровенничался
Батька.
Далее Лукашенко принялся рассуждать о задачах национальной
медицины. Первостепенные – увеличение продолжительности жизни и повышение
качества жизни людей, приводит слова президента сайт телеканала
"360".
Тема здоровья Лукашенко вновь вошла в топ новостей после
поездки главы государства в Объединенные Арабские Эмираты. Он провел там десять
дней. Пользователи Сети задались вопросом: чем президент занимался все это
время?
Сам Лукашенко рассказал, что потратил время на встречи с
руководством ОАЭ и на спортивные тренировки. У блогеров другая информация.
По данным телеграм-канала NEXTA, визит на
Аравийский полуостров обусловлен проблемами со здоровьем. Якобы глава
государства борется с серьезной болезнью и побывал в местной клинике. Точный
диагноз президента держится в тайне, утверждают блогеры.
Белорусский блогер NEXTA. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Объединенные Арабские Эмираты на лечение. Лукашенко мог бы лечится в своей клинике , но боится покушения . А блохеру это по секрету рассказал член делегации Вообщем : ОБС (одна бабка сказала )
— светлана ричардсон (@qAnei4cS4ylewUk)
В этом году исполнилось 65 лет. У
власти он находится четверть века. Вероятно, в следующем году президент пойдет
на новый срок.