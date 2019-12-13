Он предлагал сотруднику органов 5 тысяч рублей

53-летний житель города Владимира предстанет перед судом за покушение на дачу взятки полицейскому. Мужчина положил 5 тысяч рублей в документы на столе сотрудника органов, сообщает УМВД России по Владимирской области.В июне, будучи прорабом строительной организации, владимирец прибыл в командировку в Гороховец. В его бригаду входило несколько иностранных работников, незаконно работающих на стройке. В ходе рейда полицейским удалось выявить трудовых мигрантов. Желая избежать ответственности, 53-летний прораб обратился к сотруднику миграционного пункта МВД России по Гороховецкому району и положил 5 тысяч рублей на стол.Полицейский не взял деньги и задокументировал факт дачи взятки. Уголовное дело было направлено в суд на рассмотрение.«Сотрудники полиции напоминают, что получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до одного года», - напоминают в УМВД России по Владимирской области.