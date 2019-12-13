13.12.2019

2019-12-13 13:45:03

Жители Карабаново замерзают в аварийном доме

Сигнал SOS от жителей дома №2 по улице Мира в Карабаново. Температура в их квартирах не превышает 13 градусов. Жильцы жалуются на сырость, плесень на стенах. Но, по их словам, ни компания "ЖКО", в ведении которой сейчас находится дом, ни предыдущая "Жилтрест" ничего не сделали для решения проблемы. Дом 1959 года постройки ни разу капитально не ремонтировался. По одной из стен пошли трещины. Управляющая компания поставила маячки и заштукатурила их. Год назад отремонтировали крышу, после чего через месяц рухнули водостоки. Коллективные жалобы жителей с просьбой о помощи и сегодня остаются без ответа.

Олеся Мелконян, жительница дома № 2 по улице Мира (г. Карабаново): «Я писала везде - и Путину, и Сипягину. Вот вам писала, в администрацию писала. Но из администрации пришел ответ, что жалоб в администрацию не поступало. Хотя сам начальник "ЖКО" ко мне приходил и в том году, и позапрошлом».

Кто отвечает за теплоснабжение дома, как помочь людям? Расскажем в выпуске «Вестей» в 17.00. Не пропустите!

