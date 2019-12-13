Снегопады обойдут Русскую равнину стороной. Унылые осенние пейзажи сохранятся в большинстве регионов Центра, Северо-запада, Черноземья, сообщает Центр погоды ФОБОС.

Снегопады обойдут Русскую равнину стороной. Унылые осенние пейзажи сохранятся в большинстве регионов Центра, Северо-запада, Черноземья, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве преимущественно облачно, временами небольшие осадки, температура около 0°.В Санкт-Петербурге облачно, временами небольшие осадки, днём +1…+3°, ночью около 0°.В воскресенье небольшие снегопады пройдут в западных регионах Русского Севера. В Мурманске и Нарьян-Маре -4…-6°. В Архангельске -1…-3°, в Сыктывкаре в субботу -3…-5°, в воскресенье не выше -10°.В Черноземье станет теплее, местами пройдут небольшие осадки. В Воронеже, Курске и Белгороде в субботу 0…+2°, в воскресенье +4…+6°.В Поволжье и в Предуралье, на фоне высокого атмосферного давления, обойдется без осадков, местами из-за облаков выглянет солнце. В Нижнем Новгороде, Пензе и Самаре -4…-7°, в Волгограде 0…+2°, в Астрахани +3…+5°. В Ижевске и Уфе -10…-13°.На юге, в зоне влияния атмосферного фронта, будет преимущественно облачно, местами пройдут кратковременные дожди. В Симферополе +11…+13°, в Ростове-на-Дону +7…+9°. В Краснодаре в субботу +9…+11°, в воскресенье +13…+15°. В Ставрополе около +10°.На Урале, в антициклоне будет тихо, морозно, местами солнечно. В Екатеринбурге и Челябинске -9…-12°.В Западной Сибири морозная погода сохранится. В Омске, Новосибирске и Барнауле -16…-19°.На юге Дальнего Востока, в тылу циклона, будет морозно, местами пройдут кратковременные снегопады. В Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре -18…-20°. В Хабаровске -13…-16°, во Владивостоке в субботу -5…-7°, в воскресенье 0…-2°.