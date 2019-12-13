Звезда сериала Полицейский с Рублевки Рина Гришина высказалась о постельных сценах в кино. По мнению актрисы, в них нет ничего такого, аз что следовало бы порицать артиста.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Рина Гришина высказалась о постельных сценах в кино. По мнению актрисы, в них нет ничего такого, аз что следовало бы порицать артиста.Рина снимается в кино с 13 лет, однако большая популярность пришла к нейпосле съемок в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон". Звезда отечественного кинематографа заметила, чтодаже помнит тот вечер, когда почувствовала себя знаменитой."Вдруг в Instagram начали люди подписываться каждую секунду, и мнепришлось даже отключить уведомления. Потом пошла вторая волна послетретьего сезона „Полицейского с Рублевки“. Люди начали на улицахузнавать, подходить. Мне очень приятно, что все знают мое имя,и не называют Рыбкиной при встрече", – передает слова Гришиной .Кроме того, журналисты издания поинтересовались у девушки, как она относится к постельным сценам в кино. Стоит напомнить, что, например, Кристину Асмус за обнаженные кадры в фильме "Текст" буквально затравили в сети."Не смотрела этот фильм. Но мы сейчас закончили снимать сериал "Око", там у меня были такие сцены. И кпостельным сценам отношусь спокойно, если они оправданы по истории и безних нельзя. Особенно, когда доверяешь людям, которые их снимают, ипонимаешь, что все будет красиво и органично", – отметила актриса.12 Дек 2019 в 11:24 PST