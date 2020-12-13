Критерий, по которому можно узнать человека даже из миллиарда. Отпечатки пальцев- у каждого они свои - уникальные.

Коронавирус стал стимулом для новых технологий. В тч- биометрии. В московских супермаркетах уже тестируется оплата товара с помощью лица. А в новом году это возможно будет сделать в метро, на вокзалах и автозаправках Владельцы карт, прошедшие биометрическую идентификацию, смогут расплатиться за товар просто посмотрев в камеру на кассе. И уж совсем скоро оплата будет возможна с помощью скана отпечатков пальцев или рисунков вен на ваши ладонях. С 2021 года создавать централизованный банк биометрических данных начнет и МВД.Критерий, по которому можно узнать человека даже из миллиарда. Отпечатки пальцев- у каждого они свои - уникальные. Науки еще неизвестны случаи совпадения отпечатков пальцев даже у близнецов . Но и обратного доказать никто не может. Идентифицировать по отпечаткам в России начали с 1906 года. И методика мало изменилась.Максим Удалов, заведующий кабинетом криминалистики экспертно-лабораторного комплекса юридического института ВлГУ:- Мы крепко берем вас за палец , без фанатизма. Через подушечку и вот таким вот образом кладем на сгиб. И один раз откатываем.Краска, листок бумаги и крепкая рука - все что нужно для заполнения дактилоскопической карты. Каждый палец "откатывают" отдельно. Главное, не смазать рисунок, иногда преступники делают это специально. Поэтому есть контрольные отпечатки.Максим Удалов, заведующий кабинетом криминалистики экспертно-лабораторного комплекса юридического института ВлГУ:- Вот сюда еще делают фаланги. Вот сюда большие оттиски. А на обратную строну ладонь целиком.Сейчас отпечатки пальцев можно взять через специальный сканер. Практически такой же, который установлен в каждом втором смартфоне. А ведь еще 10 лет назад такие сканеры можно было увидеть только в фантастических фильмах .После сканирования отпечатки попадают в общую базу данных и хранятся там до восьмидесятилетия человека. Программа за минуту может найти совпадения, например отпечатков обнаруженных на месте преступления. Криминалисты находят их с помощью специального магнитного порошка.Максим Удалов, заведующий кабинетом криминалистики экспертно-лабораторного комплекса юридического института ВлГУ:- Мы сейчас нашли отпечатки , вот следы прикосновения. Самое главное , не то что отпечатки , а что бы папиллярные узоры были видны.Существует несколько разных типов папиллярных узоров: петлевой, завитковый и самый редкий дуговой. Классификация помогает быстрее найти совпадения, сейчас это делает программа, но раньше приходилось отсматривать все вручную. Кстати, подделать или вовсе избавится от своих отпечатков не удастся, даже если срезать кожу. Не поможет и ожог, на поверхности останутся пото-жировые следы. А найти человека с обожженными пальцами будет легче.Сейчас все больше стран вводят обязательную дактилоскопию для получателей визы. Этот вопрос рассматривается и в России. Криминалисты считают, что эта мера намного упростит поиск преступников. Но не все согласны оставить свой след даже для документов. Хотя чего бояться честному человеку?Екатерина Таманова. Андрей Синягин. Вести Владимир.