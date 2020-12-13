Для коронавируса холод и влага являются самыми комфортными условиями. Поэтому если осенью эксперты ещё надеялись, что новая волна пандемии остановится, то с наступлением зимы вирусная машина на всех парах понеслась к новым рекордам.
Для коронавируса холод и влага являются самыми комфортными условиями. Поэтому если осенью эксперты ещё надеялись, что новая волна пандемии остановится, то с наступлением зимы вирусная машина на всех парах понеслась к новым рекордам.
Один из этих рекордов коронавирус SARS-CoV-2 установил в субботу в США. За сутки в "стране свободы" свыше 230 тысяч человек заразились вызываемой им инфекцией COVID-19. Этот показатель стал самым высоким с начала эпидемии.
Такая тенденция побуждает руководства многих стран к возвращению старых и ужесточению новых карантинных мер. Об этом задумываются и в России, но подходят к вопросу с осторожностью. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил жителей столицы, что жесткий китайский метод борьбы с эпидемией неприменим для города. Так градоначальник отреагировал на заявления китайского ученого и эксперта по безопасности Чжоу Бо, который напомнил, что Поднебесной удалось быстро остановить эпидемию благодаря закрытию городов-миллионников и строгим ограничениям граждан.
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