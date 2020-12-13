В Департаменте социальной защиты населения Владимирской области подвели итоги ведомственного конкурса.

В Департаменте социальной защиты населения Владимирской области подвели итоги ведомственного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший специалист по предоставлению социальных выплат 2020 года».В этом году в нём участвовало по одному представителю от каждого учреждения социальной защиты населения. В связи с коронавирусными ограничениями конкурсные состязания проводились в дистанционном формате. В рамках первого этапа конкурсанты представили самопрезентацию и социальный проект на тему «Эффективная модель социальной защиты глазами одного специалиста». Второй этап заключался в подготовке делового письма в виде полного, грамотного и мотивированного ответа на обращение.Решением конкурсной комиссии места распределены следующим образом:I место – Нина Кузьмина, ведущий инспектор по предоставлению мер социальной поддержки сектора по предоставлению гражданам жилищных субсидий ГКУВО «Отдел социальной защиты населения по г.Мурому и Муромскому району»II место – Анастасия Грановская, ведущий инспектор по предоставлению мер социальной поддержки отдела социальной защиты населения по Ленинскому району ГКУВО «Управление социальной защиты населения по г.Владимиру»III место – Наталья Ефимова, инспектор по предоставлению мер социальной поддержки 1 категории ГКУВО «Отдел социальной защиты населения по Юрьев-Польскому району»(Фото: Администрация Владимирской области)