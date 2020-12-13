МЧС устанавливает причину возгорания.

Пожар произошёл в многоквартирном доме во Владимиркой области в ночь на 13 декабря.О возгорании стало известно в полночь, сообщает ГУ МЧС по Владимирской области. ЧП произошло в Струнино (Александровский район) в доме по улице Победы.«Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных подразделений дом горел по всей площади», – уточняют в МЧС.Огнеборцы сразу же выехали на место ЧП. На тушении пожара, площадь которого составила 300 квадратных метров, работали 15 человек личного состава и 5 единиц техники.Сейчас МЧС устанавливает причину возгорания.