Злоумышленник проник в торговое помещение и, вскрыв кассовый аппарат, совершил кражу денежных средств...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Ховрино задержан подозреваемый в краже.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 36-летний предприниматель. Мужчина сообщил о том, что неизвестный проник в торговое помещение и, вскрыв кассовый аппарат, совершил кражу денежных средств. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей. Также с заявлениями в органы внутренних дел обратились еще трое граждан, которые рассказали, что из их организаций было похищено имущество.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на улице Дыбенко был задержан подозреваемый. Им оказался 19-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник путем взлома замков проникал в помещения организаций и совершал кражи имущества. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Ховрино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29