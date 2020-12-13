Личности участников конфликта установленыю С ними проведены профилактические беседы.

В пабликах, которые освещают жизнь жителей города Александров, было опубликовано видео, на котором группа подростков избивает юную девушку. Видео с малолетними агрессорами вызвало большой общественный резонанс. Позже администратор удалил ролик.Между тем, полиция региона инициировала проверку. Личности участников драки были установленаы сотрудниками местного отдела по делам несовершеннолетних. Вместе с законными представителями несовершеннолетние прибыли в ОМВД по Александровскому району, где дали пояснения.По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, конфликт произошёл 9 декабря. С участницами ссоры проведены профилактические беседы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.