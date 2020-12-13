В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что отец несовершеннолетней девочки вовлек ее в совершение противоправной деятельности...

Как сообщалось ранее, в полицию поступила информация о группе граждан, которые, возможно, занимаются сбытом наркотических средств на территории столицы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в подъезде одного из домов на Шипиловской улице была обнаружена 10-летняя жительница столицы. При личном досмотре, проведенном сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Зябликово при участии представителей отдела социальной защиты населения, у ребенка было обнаружено и изъято 76 свертков с веществом неизвестного происхождения. Проведенное исследование 10 свертков данного материала, массой 1,04 грамма, показало, что он содержит в своем составе наркотическое средство – метадон. Остальное изъятое направлено на экспертизу.Полицейские установили, что ребенок действовал по указанию своего отца. После проведенных следственных действий девочка была помещена в одно из столичных медицинских учреждений, 47-летний отец ребенка задержан. Также у одного из ресторанов на юге столицы стражи порядка задержали еще одного подозреваемого – 42-летнего приезжего мужчину. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято 9 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 2,5 грамма. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – метадон. Полицейские провели обыски по местам жительства подозреваемых, где были обнаружены и изъяты предметы и вещи, имеющие значение для расследования уголовного дела.По данным фактам следствием УВД по ЮАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ и 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что отец несовершеннолетней, 47-летний москвич, вовлек своего ребенка в совершение противоправной деятельности.По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22