В случае подачи заявления на получение ряда государственных услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг при оплате государственной пошлины предоставляется скидка 30%...

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве информирует: в случае подачи заявления на получение ряда государственных услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, интегрированного с единой системой идентификации и аутентификации, при оплате государственной пошлины предоставляется скидка 30%.Все, что требуется, – это предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.Как получить скидку?- Пройти регистрацию в Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.- Подать заявление через портал Госуслуг.- Дождаться рассмотрения заявления, получить счет на оплату государственной пошлины в личном кабинете и перейти к оплате.Если все условия соблюдены, то вы гарантированно получаете скидку 30% на оплату госпошлины.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31