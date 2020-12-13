Несовершеннолетние вместе с законными представителями были доставлены в ОМВД.

В социальных сетях появилось видео, на котором несколько подростков избивают девочку. По информации пресс-службы полиции,заявлений или сообщений о данном инциденте не поступало. Однако сотрудниками полиции 11 декабря по факту выхода видеозаписи было назначено проведение проверки.В этот же день все участники конфликта были установлены инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по Александровскому району. Несовершеннолетние вместе с законными представителями были доставлены в ОМВД. С их слов конфликт произошел 9 декабря. С каждой участницей конфликта проведены профилактические беседы.В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение.(Фото:Подслушано. Александров)