Несовершеннолетние вместе с законными представителями были доставлены в ОМВД.
В социальных сетях появилось видео, на котором несколько подростков избивают девочку. По информации пресс-службы полиции,
заявлений или сообщений о данном инциденте не поступало. Однако сотрудниками полиции 11 декабря по факту выхода видеозаписи было назначено проведение проверки.
В этот же день все участники конфликта были установлены инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по Александровскому району. Несовершеннолетние вместе с законными представителями были доставлены в ОМВД. С их слов конфликт произошел 9 декабря. С каждой участницей конфликта проведены профилактические беседы.
В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение.
(Фото:
Подслушано. Александров)