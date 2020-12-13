Из-за позднего времени суток жильцы дома не сразу обнаружили пожар.

Сегодня ночью в Струнине Алесандровского района сгорел многоквартирный дом. Из-за позднего времени суток жильцы дома не сразу обнаружили пожар. Звонок в пожарную охрану поступил несвоевременно от очевидца.Пожарные подразделения оперативно прибыли, но на момент прибытия дом уже горел на значительной площади. Жители дома самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных подразделений. В итоге площадь пожара составила 300 кв. м. От огня пострадала кровля и внутренняя отдела всех четырёх квартир. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. На месте пожара для выяснения причин работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.Известно, что в доме проживали 11 человек, в том числе 2 ребёнка. При разборе сгоревших конструкций на месте пожара обнаружен погибший - мужчина 1966 г.р. В настоящее время они размещены у родственников. Местная администрация решает вопросы по оказанию необходимой помощи пострадавшим жильцам от пожара.Также известно, что в ноябре 2020 года сотрудниками администрации проводилась профилактическая работа с жителями этого дома с доведением информации о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту.(Фото:пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области)