Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Ночью в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании многоквартирного жилого дома в городе Струнино Александровского района Владимирской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, из-за позднего сообщения, к приезду пожарных пламя охватило уже площадь в 300 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области)