Ночью с 12 на 13 декабря в городе Струнино Александровского района загорелся жилой дом по адресу: ул. Победа, д. 1б. Была уже ночь, поэтому жители не сразу заметили, что в помещении огонь. Звонок в

Ночью с 12 на 13 декабря в городе Струнино Александровского района загорелся жилой дом по адресу: ул. Победа, д. 1б. Была уже ночь, поэтому жители не сразу заметили, что в помещении огонь. Звонок в пожарную охрану поступил несвоевременно. Дом успел сильно пострадать. Площадь пожара составила 300 кв. м. От огня пострадала кровля и внутренняя отделка