За время проведения рейда сотрудниками ГИБДД было выявлено и пресечено 10 нарушений Правил дорожного движения пешеходами.

Сотрудники Госавтоинспекции Киржачского района продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, повышение правового сознания и дисциплины участников дорожного движения.Накануне выходных в дневное время при участии общественников и представителей СМИ проведен профилактический рейд «Пешеход».За время проведения рейда сотрудниками ГИБДД было выявлено и пресечено 10 нарушений Правил дорожного движения пешеходами, 6 из которых допущены детьми и подростками в возрасте до 16 лет. Также выявлен факт нарушения ПДД водителем, не предоставившим преимущество в движении пешеходам.Со всеми участниками дорожного движения проведены профилактические беседы о недопустимости нарушения ПДД.Госавтоинспекция в очередной раз напоминает взрослым и детям, что, переходить проезжую часть безопасно только в разрешенных местах, при этом – перед выходом на дорогу, необходимо убедиться в безопасности своих действий. Также сотрудники полиции напоминают пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.