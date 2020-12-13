По результатам проверки будет дана оценка законности действий местной власти, жилищно-коммунальных служб и ресурсоснабдающей организации.

9 декабря в Кольчугинском районе произошло массовое отключение теплоснабжения в десятках домов. Около половины города вынуждено мёрзнуть. Причина – авария на теплосетях. Из-за неё коммунальщики перестали подавать тепло по следующим адресам:- улица Ленина - 2,2а,3,4,6;- площадь Ленина - 1,2,3,6,8,10;- улица 3-го Интернационала - 38,40,42,47,49,51,53,55,57;- улица Октябрьская - 12,14,17;- удица 50 Лет Октября - 1,3,5,7,9,11,15,22,24,26,28,30;- улица Гагарина - 1,3,4,5,6,7,8,12;- улица Дружбы - 4а,6а,8а,14,18,18а,18б,20,20а,22,22а,24,26,28,30,31,32,17,21,23,25,27,29,29а, 19а;- улица Добровольского - 7а,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29;- улица Московская - 56,58,60,62,66;- улица Коллективная - 35,37,39,41,43,45,46,47,48,49,49а,50;- переулок Гоголя - 1,6;- улица Щербакова - 3,5,7;- улица Металлургов - 20,- улица Садовая - 46,48.Информация об отключении дошла до федеральных СМИ, после чего прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту отсутствия тепла в более чем 100 домах Кольчугина.Надзорным ведомством изучаются обстоятельства происшествия, проводится опрос местных жителей. По результатам проверки будет дана оценка законности действий местной власти, жилищно-коммунальных служб и ресурсоснабдающей организации.Результаты находятся на контроле прокурора области.